في جولات ميدانية.. رجال الأمن يحررون مخالفات عدم ارتداء الكمامة بجدة (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

نفذت الدوريات الأمنية في محافظة جدة جولات ميدانية لرصد مخالفي نظام الإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ونشر سناب وزارة الداخلية مقطع فيديو يوضح من خلاله تحرير رجال الأمن المخالفات ضد مخالفي الإجراءات الاحترازية مثل عدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة أو ما يغطي الفم والأنف.

وناشد رجال الأمن المواطنين والمقيمين ضرورة ارتداء الكمامة لحماية أنفسهم وذويهم من الإصابة بفيروس كورونا.

كما تم تحرير مخالفة ضد أحد الأشخاص لارتكابه مخالفة رفع صوت السيارة بالطريق العام.