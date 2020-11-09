رد «الكهرباء» على مواطن يكشف مشكلة يعاني منها كثير من المشتركين

تواصل – فريق التحرير:

كشف رد حساب “العناية بالمشتركين” التابع لشركة الكهرباء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على مشكلة لأحد المواطنين عرضتها “تواصل” في خبر بعنوان “شاهد.. مواطن يشكو «شركة الكهرباء»: كادت أن تتسبب بوفاة والدي المريض” عن وجود أزمة يتعرض لها كثير من المشتركين بسبب العداد الذكي.

وبعد انتشار المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، رد حساب العناية بالمشتركين قائلًا: “الأخ العزيز ، يتم اشعار المشترك برسالة قبل التركيب بثلاث ايام وكما تستغرق عملية تركيب العداد الذكي حوالى 20 دقيقة شكراً لتواصلك (حفظك الله)”، حيث ردّ العديد من المشتركين بعدم استلامهم تلك الرسالة التي تسبق العمل على تغيير العداد وقطع التيار الكهربائي.

وسرد عدد من المغردين مشكلة عدم إخطارهم بفصل التيار حال تغيير العداد، حيث قال حساب “ابوفهد”:”كلامكم غير صحيح أنا غيروا العداد بدون أي إشعار، جايني في الليل مطفي الكهرب علي، وبعد ما طلعت لاقي الفني يفك العداد ويركب الجديد”، بينما قال آخر: “غير صحيح إطلاقا تم تغيير العداد في عز الصيف الساعة ١ ظهرًا دون أي إشعار واستمرت الإصلاحات إلى الساعة ٤ عصرًا”.

فيما ذكر أحد المواطنين، تعليقًا على مقطع المواطن “المنصور”: “العادة الشركة ترسل رسالة نصية للمشترك بتركيب العداد والوقت المستغرق للتركيب” مرفقًا صورة الرسالة التي جاءته من الشركة.

وكان المواطن منصور المنصور قد ذكر في المقطع المصور له أنه تفاجئ بانقطاع التيار عن منزله دون إشعار مسبق وهو ما كاد ان يتسبب في أزمة لوالده المريض والمنوم بالمنزل على أجهزة طبية تستلزم استمرار التيار الكهربائي.