شاهد .. مُسن يقرأ القرآن ويتدبره بطريقة مؤثرة تهز القلوب

تواصل – فريق التحرير:
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لأحد المواطنين المسنين وهو يقرأ القرآن بطريقة أعجبت الكثير، حيث بدا وكأنه يُفهّم نفسه القرآن ويرد بالآيات على بعضها البعض ليتوقف ويبكي من خشية الله عز وجل.
وتم تداول المقطع بشكل كبير عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث أعاد تغريده أكثر من 2500 شخص فيما أُعجب به أكثر من 6500 شخص تفاعلوا مع بكاءه وطريقة تدبره للقرآن، داعين الله أن يرزقهم الخشية منه وتدبر آيات الكتاب الحكيم.
هزّتني طريقة قراءة هذا الشيخ الكبير للقرآن!
اللهم لا تحرمنا لذة تدبر كلامك والعيش معهpic.twitter.com/XQ4Niq53Ey
— أجمل ما قرأت (@AJMLMT)November 8, 2020
بورك فيه وفي كل ابن وبنت من أبناء المسلمين…
ماشاء الله تبارك الله
هنيئا لمن ربّى أولاده وبناته على كتاب الله
اللهم أصلح لنا وللمسلمين النية والذرية🌹
بارك الله فيه ورعاه وجعله مباركا …