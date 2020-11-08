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شاهد .. مُسن يقرأ القرآن ويتدبره بطريقة مؤثرة تهز القلوب

شاهد .. مُسن يقرأ القرآن ويتدبره بطريقة مؤثرة تهز القلوب
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تواصل – فريق التحرير:

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لأحد المواطنين المسنين وهو يقرأ القرآن بطريقة أعجبت الكثير، حيث بدا وكأنه يُفهّم نفسه القرآن ويرد بالآيات على بعضها البعض ليتوقف ويبكي من خشية الله عز وجل.

وتم تداول المقطع بشكل كبير عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث أعاد تغريده أكثر من 2500 شخص فيما أُعجب به أكثر من 6500 شخص تفاعلوا مع بكاءه وطريقة تدبره للقرآن، داعين الله أن يرزقهم الخشية منه وتدبر آيات الكتاب الحكيم.

 

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التعليقات (٣)اضف تعليق

  1. ٣
    محب لكم الخير..

    بورك فيه وفي كل ابن وبنت من أبناء المسلمين…

  2. ٢
    عبدالله العنزي

    ماشاء الله تبارك الله

    هنيئا لمن ربّى أولاده وبناته على كتاب الله

    اللهم أصلح لنا وللمسلمين النية والذرية🌹

  3. ١
    ح.

    بارك الله فيه ورعاه وجعله مباركا …