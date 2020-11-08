الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

يروج لها «تجار الوهم».. الخضيري يحذر من خطورة «وصفات الحمية»

يروج لها «تجار الوهم».. الخضيري يحذر من خطورة «وصفات الحمية»
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر د. فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، من خطورة وصفات الحمية التي يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الخضيري، في تغريدة عبر “تويتر”، إن معظم ما يبيعه تجار الوهم للحمية هي منتجات ممنوعة لأضرارها الصحية، ومكونات مجهولة وغالباً ترتكز على الإخلال بعمليات الأيض والاستقلاب الفسيولوجية بالجسم، فتسبب إسهالاً أو سد للشهية مؤقتاً وبطرق غير صحية وضّارة لجسمك.

 

مواد ذات صلة

استشاري يوضح طرق فعالة لعلاج “السكري”

استشاري يوضح طرق فعالة لعلاج “السكري”

صداع وقلق وتوتر.. «الخضيري» يوضح الأعراض الناتجة عن إهمال الغذاء الصحي

صداع وقلق وتوتر.. «الخضيري» يوضح الأعراض الناتجة عن إهمال الغذاء الصحي

منها «الفشل الكلوي».. استشاري يحذر من استخدام مستحضرات «تبييض البشرة» لضررها على الصحة

منها «الفشل الكلوي».. استشاري يحذر من استخدام مستحضرات «تبييض البشرة» لضررها على الصحة

5 نصائح مهمة لحماية الأطفال داخل وخارج المنزل

5 نصائح مهمة لحماية الأطفال داخل وخارج المنزل

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة