يروج لها «تجار الوهم».. الخضيري يحذر من خطورة «وصفات الحمية»

تواصل – فريق التحرير:

حذر د. فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، من خطورة وصفات الحمية التي يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الخضيري، في تغريدة عبر “تويتر”، إن معظم ما يبيعه تجار الوهم للحمية هي منتجات ممنوعة لأضرارها الصحية، ومكونات مجهولة وغالباً ترتكز على الإخلال بعمليات الأيض والاستقلاب الفسيولوجية بالجسم، فتسبب إسهالاً أو سد للشهية مؤقتاً وبطرق غير صحية وضّارة لجسمك.