تعرف على أفضل أوقات تناول «الفيتامينات» والمكملات الغذائية

تواصل – وكالات:

يؤكد الأطباء على أهمية حصول الجسم على الفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها حتى تتمكن أجهزة الجسم من القيام بوظائفها، وفي حالة عدم حصول أجسامنا على كمية كافية من عنصر غذائي معين لفترة طويلة، يؤدي ذلك إلى نقص التغذية ويسبب أنواعًا مختلفة من المشكلات الصحية.

وللتغلب على نقص الفيتامين يعتمد الكثير من الناس على المكملات الغذائية ويتساءلون غالبًا عن كيفية الحصول على أقصى الفوائد الصحية منها.

وبحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا، هناك شيئان يجب على المرء مراعاتهما عند تناول المكملات، وهما الانتظام والتوقيت.

يجب أن تتناول أقراصك بانتظام وفي الوقت المناسب. من الأفضل تناول بعض الفيتامينات بعد الوجبة، والبعض الآخر على معدة فارغة، كما أن تناول بعض الفيتامينات في وقت محدد قد يقلل من مخاطر الآثار الضارة، ولذلك فإن الوقت المناسب لتناول الفيتامينات بحسب أنواعها يشمل ما يلي:

• الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء

لا يتم تخزين الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء في الجسم. يمتص نظامنا كمية الفيتامينات التي يتطلبها ويطرد الباقي من الجسم. لذلك، من المهم تناول هذه الفيتامينات بانتظام. تذوب هذه الأنواع من الفيتامينات في الماء مما يسهل على الجسم امتصاصها. فيتامين سي وجميع فيتامينات ب، قابلة للذوبان في الماء ويتم امتصاصها بشكل أفضل على معدة فارغة. تناول هذه الفيتامينات في الصباح أو قبل 30 دقيقة من الإفطار.

• الفيتامينات التي تذوب في الدهون

النوع الثاني من الفيتامين هو الذي يذوب في الجسم عن طريق الدهون. تتطلب أجسامنا هذه الفيتامينات بكميات قليلة. يتم تخزين الفيتامينات الإضافية بشكل عام في الجسم عن طريق الدهون، والإفراط في تناول الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون يؤدي إلى تسمم الفيتامينات. فيتامين أ وفيتامين ك وفيتامين هـ وفيتامين د هي بعض الفيتامينات التي تذوب في الدهون. يجب تناول هذه العناصر الغذائية مع الدهون المشبعة أو الزيوت لامتصاص أفضل.

• فيتامينات ما قبل الولادة

تنصح معظم النساء الحوامل بتناول الفيتامينات المتعددة لتحسين نمو الطفل وتطوره. تشمل هذه الفيتامينات مكملات الحديد والكالسيوم وحمض الفوليك. من الأفضل تناول هذه الفيتامينات قبل الغداء.