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«الجمارك» تعلن عن مزاد علني لبيع «سيارات تشليح» بالخفجي

«الجمارك» تعلن عن مزاد علني لبيع «سيارات تشليح» بالخفجي
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجمارك السعودية عن إقامة مزاد علني في جمرك الخفجي لبيع سيارات تشليح وفقًا لنظام الجمارك الموّحد.

ويشترط للدخول في المزاد التقيد بالضوابط التالية:

– البيع لمحلات التشليح فقط ومن لا يحمل رخصة تشليح لا يحق له المزايدة.

– إخراج السيارات من الجمارك بصفة عاجلة بعد رسو المزاد وإيداع كامل القيمة بشيك مصدق باسم مدير عام الجمرك أو إيداعها في حساب الجمرك.

– دفع عمولة السعي وقدرها 2.5 ( علاوة على قيمة البيع).

– أضافت الجمارك أنه يجب على المشتري إخراج البضاعة المباعة خلال خمسة أيام برسم الوارد وسيتم احتساب أجور التخزين في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة اخرى.

– يجب الالتزام بالاحترازات لمواجهة جائحة كورونا حسب توجيهات وزارة الصحة.

 

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