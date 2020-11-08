«الجمارك» تعلن عن مزاد علني لبيع «سيارات تشليح» بالخفجي

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الجمارك السعودية عن إقامة مزاد علني في جمرك الخفجي لبيع سيارات تشليح وفقًا لنظام الجمارك الموّحد.
ويشترط للدخول في المزاد التقيد بالضوابط التالية:
– البيع لمحلات التشليح فقط ومن لا يحمل رخصة تشليح لا يحق له المزايدة.
– إخراج السيارات من الجمارك بصفة عاجلة بعد رسو المزاد وإيداع كامل القيمة بشيك مصدق باسم مدير عام الجمرك أو إيداعها في حساب الجمرك.
– دفع عمولة السعي وقدرها 2.5 ( علاوة على قيمة البيع).
– أضافت الجمارك أنه يجب على المشتري إخراج البضاعة المباعة خلال خمسة أيام برسم الوارد وسيتم احتساب أجور التخزين في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة اخرى.
– يجب الالتزام بالاحترازات لمواجهة جائحة كورونا حسب توجيهات وزارة الصحة.
تعلن#الجمارك_السعوديةعن إقامة مزاد علني في جمرك الخفجي لبيع سيارات تشليح وفقًا لنظام الجمارك الموّحد.pic.twitter.com/VZiW0hiXYH
— الجمارك السعودية (@SaudiCustoms)November 8, 2020