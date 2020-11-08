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شاهد.. مواطن يشكو «شركة الكهرباء»: كادت أن تتسبب بوفاة والدي المريض

شاهد.. مواطن يشكو «شركة الكهرباء»: كادت أن تتسبب بوفاة والدي المريض
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واصل – فريق التحرير:

عرّض حساب المستهلك المتخصص بتوعية المستهلك مقطع فيديو لمواطن يشكو تعرض حياة أحد والديه للخطر بسبب تغيير عداد الكهرباء وانقطاعها دون إنذار مسبق أو إعلام صاحب العداد من قِبل شركة الكهرباء .

وفي التفاصيل التي يسردها المواطن منصور عبدالله المنصور، فقد أكد أنه يرعى حالات طبية خاصة لوالده ووالدته، وعند عودته للمنزل فوجئ بحدوث تغيير بعدادات الكهرباء وانقطاعها لفترة من الزمن كادت ان تؤثر على حياة والده لولا قدر الله .

وأكد المواطن “المنصور” قيامه بعمل شكوى لدى شركة الكهرباء،فيما تابع بالمقطع المصور والمنشور عبر حسابه الخاص بموقع تويتر عرض الأجهزة التي يستخدمها والده، متسائلًا ماذا لو حدث أي مكروه لوالدي بسبب انقطاع الكهرباء؟”.

تجدر الإشارة إلى أن المقطع لقي رواجًا وانتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ناشد المواطن بضرورة تنبيه المواطنين قبيل إجراء أي تعديل بشبكات الكهرباء الخاصة بهم تجنبًا لوقوع أي خطأ قد يُكلف حياة إنسان.

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