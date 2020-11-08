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إطلاق أكبر تنوع للأحياء الفطرية المهددة بالانقراض في «محمية شرعان» بالعلا (صور)

إطلاق أكبر تنوع للأحياء الفطرية المهددة بالانقراض في «محمية شرعان» بالعلا (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

أطلق الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو المدني اليوم, أكبر عملية إطلاق للأحياء الفطرية المهددة بالانقراض من حيث عدد الأنواع في محمية شرعان في العلا، وشارك في حفل الإطلاق عدد من المسؤولين والجمعيات الأهلية والمواطنين في محافظة العلا.

ويهدف الإطلاق إلى استعادة الحياة الفطرية المحلية التي كانت تنتشر في المنطقة، وأطلق اليوم 25 رأسًا من الوعول الجبلية و50 رأسًا من ظباء الريم و20 رأسًا من ظباء الأدمي و10 رؤوس من المها العربي (الوضيحي) في محمية شرعان التابعة للهيئة الملكية للعلا.

وأوضح الدكتور قربان، أن التعاون بين الجهات ذات العلاقة بالمحافظة على الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي دعم لمسيرة المحافظة على التراث الوطني الفطري وفقا لرؤية المملكة 2030م وتنفيذا للتوجيهات السديدة للحفاظ على البيئة ومكوناتها الطبيعية، وتحقيقا لمبدأ التنمية المستدامة وتنمية الثروات الفطرية وتنوعها الأحيائي والاستفادة منها بأسلوب مستدام يدعم المكتسبات البيئية والسياحية والترفيهية في المنطقة، مما يضمن حيويتها واستمرارها لصالح الأجيال الحاضرة والمقبلة مما ينعكس إيجابا على مستوى عيش ورفاهية المواطنين بوصف ذلك رافدًا جديدًا من روافد دعم وتنويع الاقتصاد الوطني.

 

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