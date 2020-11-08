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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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شواغر تدريبية بـ«الغذاء والدواء» .. التفاصيل ورابط التقديم

شواغر تدريبية بـ«الغذاء والدواء» .. التفاصيل ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء ، من خلال حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر شواغر تدريبية لخريجي تخصص ” إدارة أزمات ، إدارة مخاطر ، إدارة طواريء وكوارث ، استمرارية الأعمال” عبر برنامج (تمهير) للتدريب على رأس العمل، وذلك حسب التفاصيل التالية:

·  أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

·  أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى.

·  ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الـ (6) السابقة للتقديم.

·  ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

طريقة التقديم:

التقديم متاح ابتداء من اليوم الأحد بتاريخ 1442/03/22هـ الموافق 2020/11/08م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا

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