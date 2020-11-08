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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«بوابة ناجز» تخدم أكثر من 355 ألف مستفيد خلال شهر

«بوابة ناجز» تخدم أكثر من 355 ألف مستفيد خلال شهر
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تواصل – واس:

أعلنت بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa التابعة لوزارة العدل، عشرات الآلاف من المستفيدين، عن زيارة المقرات العدلية، عبر تمكينهم من إجراء خدمات القضاء، التنفيذ، التوثيق، وغيرها من الخدمات عن بعد، بنفس الجودة والكفاءة.

وكشفت وزارة العدل، عن تقديم بوابة ناجز خدماتها لأكثر من 355 ألف مستفيد، عبر 1.6 مليون عملية دخول للمستفيدين، خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة، أن عدد طلبات خدمات أطراف التنفيذ المقدمة عبر البوابة خلال أكتوبر، بلغت أكثر من 107 آلاف طلب، منها 70 ألف طلب تنفيذ.

وأشارت الوزارة إلى أن البوابة تشتمل على نحو 120 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين إجراؤها وفق خطوات بسيطة وميسرة؛ مما يختصر عليهم الجهد والوقت، منها الرد على أسئلة وطلبات الدائرة القضائية وتبادل المذكرات وطلب تمديد مدة الترافع وجلسة التقاضي المرئية عبر خدمة التقاضي الإلكتروني، والترافع الإلكتروني، والمرئي، وخدمة “صحيفة الدعوى”، “إضافة ممثل في الدعوى”، وغيرها من الخدمات القضائية.

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