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ابدأ الشتاء بهذه المشروبات للتخلص من سموم الجسم

ابدأ الشتاء بهذه المشروبات للتخلص من سموم الجسم
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تواصل – وكالات:

يطرق الشتاء أبوابنا حالياً وهو الوقت الذي تكثر فيه الأمراض والعدوى، وهذا يستدعي الحاجة لاتخاذ إجراءات وقائية للتخلص من السموم في الجسم، مثل تناول الأغذية الصحية والمشروبات المغذية.

فيما يلي مجموعة من المشروبات المغذية التي تساعد في التخلص من السموم في فصل الشتاء، بحسب ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين:

عصير البرتقال والجزر

 


تتوفر فاكهتا البرتقال والجزر بكثرة في فصل الشتاء وهذا يجعل منهما فاكهتين مثاليتين للعصائر، أضف قليلاً من الكركم والزنجبيل المبشور إلى عصير البرتقال والجزر. يساعد الكركم على التخلص من السموم لما يحتويه من مضادات للأكسدة، ويعمل على تخفيف آلام العظام.

 عصير التفاح

 


خذ تفاحتين متوسطتي الحجم واخلطهما في الخلاط. يمكن تصفية اللب إذا كنت تريد عصيراً نقياً. أضف ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون ورشة فلفل وبعض الملح الصخري.

أضف بعض بذور الشيا المنقوعة مسبقاً طوال الليل إلى كوب العصير. يمثل التفاح مكوناً مفيداً لصحة الأمعاء، وتعتبر بذور الشيا غنية بالحديد ومضادات الأكسدة.

 عصير الشمندر والرمان

 


خذ ربع كوب من عصير الرمان وربع كوب من عصير الشمندر. امزجهما معًا بشكل صحيح للحصول على مشروب كستنائي اللون. أضف القليل من الملح الصخري والفلفل. يمكنك أيضًا إضافة بضع قطرات من الليمون حسب ذوقك. يعتبر الرمان والشمندر من المنتجات الموسمية ويتكونان من مجموعة متنوعة من الفيتامينات الأساسية.

 ماء جوز الهند بالنعناع

 


ضع ماء جوز الهند في كوب. يمكنك أيضاً كشط جوز الهند وتقطيع اللب وإضافته إلى مشروبك. اخلط 4-5 أوراق نعناع و 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون. يطرد ماء جوز الهند السموم ويساعد على ترطيب الجسم. وتعد إضافة النعناع والليمون إليه وسيلة لتحسين الطعم.

 شاي الزنجبيل والليمون

 


يمكن تناول هذا العلاج الفائق الفعالية على مدار العام ويحصد الكثير من الفوائد، أهمها إنقاص الوزن والحماية من العدوى والالتهابات. يمكن لفنجان من شاي الزنجبيل والليمون أن يفعل العجائب. ما عليك سوى غلي بعض الماء وإضافة 1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور ونصف ملعقة من عصير الليمون. صفي الخليط واستمتع به. يمكنك أيضًا إضافة القرفة أو الكركم لمزيد من الفوائد.

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