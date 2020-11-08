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«الأمن البيئي» يضبط عدداً من باعة الحطب المخالفين لنظام المراعي والغابات في الرياض

«الأمن البيئي» يضبط عدداً من باعة الحطب المخالفين لنظام المراعي والغابات في الرياض
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تواصل- واس:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي عددًا من باعة الحطب في مدينة الرياض، وذلك لمخالفتهم نظام المراعي والغابات القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله.

وأكد المتحدث الرسمي للقوات الرائد رائد المالكي، أن القوات الخاصة للأمن البيئي والقطاعات الأمنية ذات العلاقة، وبالتعاون مع الجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة ستطبق العقوبات المنصوص عليها نظامًا بحق كل من يقوم بالمتاجرة بالحطب أو الفحم المحليين أو نقلهما، بغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف ريال إلى 50 ألف ريال عن كل طن، مهيبًا بالمواطنين والمقيمين أهمية المحافظة على مقدرات الوطن البيئية، وعدم الاحتطاب لما يشكله من إضرار بالموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات والمتنزهات، وانقراض الأشجار، وزيادة رقعة التصحر.

 

 

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