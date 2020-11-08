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نصائح مهمة من «سعود الطبية» للوقاية من «فقر الدم»: احرصوا على تناول هذه الأطعمة

نصائح مهمة من «سعود الطبية» للوقاية من «فقر الدم»: احرصوا على تناول هذه الأطعمة
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تواصل – فريق التحرير :

قدمت مدينة الملك سعود الطبية، عدة نصائح بشأن تناول بعض الأغذية التي تساعد جسم الإنسان على الوقاية من فقر الدم “الأنيميا” وهو أحد الأمراض التي تصيب الدم.

وشددت ، على ضرورة تناول الخضراوات الورقية واللحوم الحمراء والكبد والأسماك والفواكه المجففة .

وأكدت “سعود الطبية” ، أن هذه الأطعمة تساعد في تزويد الجسم بعنصر الحديد.

كما نصحت بتناول الكبد والأعضاء الداخلية للحيوانات، والورقيات الخضراء، والبطاطس، وعصير البرتقال، والفاصوليا المجففة، وذلك لغناها بحمض الفوليك.

وأوضحت أن اللحوم والسمك والحليب ومشتقاته، والبيض والجبن، تمد الجسم بفيتامين ب 12.

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