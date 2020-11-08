«مدن»: ارتفاع أعداد المصانع الغذائية والمشروبات خلال الـ5 سنوات الماضية بنسبة 200% 

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كشفتالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” عن أعداد المصانع الغذائية والمشروبات بمدنها الصناعية خلال الخمس سنوات الماضية.

ووفقاً لـ” الرياض”، فقد ارتفعت أعداد المصانع الغذائية والمشروبات في مدنها الصناعية بنسبة 200% إلى أكثر من 915 مصنعاً، والمصانع الطبية بأكثر من 150% إلى ما يقارب 173 مصنعاً وذلك في الفترة من 2016م وحتى الربع الثالث من العام الجاري 2020م.

وأكد مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي المُكلَّف قصي العبدالكريم، أن الإجراءات المُيسّرة والمُحفزّات التي توفرها “مدن” لشركائها بالقطاع الخاص من خلال منتجاتها وخدماتها المبتكرة، ساهمت في تقليل التكلفة التشغيلية على المستثمرين وتقليص الفترة الزمنية لبدء عملياتهم الإنتاجية، مما ترتب عليه قفزة نوعية في حجم الاستثمارات المحلية والعالمية الواردة إلى المدن الصناعية في الفترة المذكورة.

وأوضح أن الإحصاءات المُحدثّة التي أجرتها “مدن” أظهرت ارتفاعاً في أعداد المصانع الغذائية والمشروبات من 318 مصنعاً في 2016م إلى أكثر من 915 مصنعاً بين منتج وتحت الإنشاء يتواجد غالبيتها في القطاع الغربي بعدد 482 مصنعاً فيما يستحوذ القطاع الأوسط على 315 مصنعاً و118 مصنعاً من نصيب القطاع الشرقي.

وأضاف أن البيانات الإحصائية كشفت تنوعاً مهماً في المنتجات الغذائية لتشمل اللحوم بأنواعها والمخبوزات والألبان والعصائر الطازجة والمشروبات ومنتجات الحمية والحلويات وغيرها.

وأشار إلى أن الصناعات الطبية بالمدن الصناعية تشمل المستلزمات الطبية، مثل الأنابيب وملبوسات الوقاية الطبية، والصناعات الدوائية والصيدلانية، ومنها أدوية السرطان والعلاجات النفسية والمضادات الحيوية، فضلاً عن صناعة المعقمات الطبية والفيتامينات، وصناعة مستحضرات التجميل.