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فريق طبي ينجح في استخراج «قفاز جراحي» من أمعاء طفل في بيشة

فريق طبي ينجح في استخراج «قفاز جراحي» من أمعاء طفل في بيشة
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تواصل- فريق التحرير:

نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال في بيشة من استخراج قفاز جراحي من أمعاء طفل يعاني من التوحد يبلغ من العمر 9 سنوات.

 وفي التفاصيل، أوضحت مديرية الشؤون الصحية في بيشة، أن قسم الطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال استقبل طفلاً يبلغ من العمر 9 سنوات يعاني من التوحد، وكان يعاني من القيء وإمساك لأيام عدة –وفقاً لـ”عكاظ”-.

 وأضافت “صحة بيشة” أنه عقب إجراء الفحوصات العاجلة، تبين وجود انسداد في الأمعاء، وتم إجراء عملية جراحية عاجلة واستخراج القفاز من أمعاء الطفل.

 وأشارت إلى أن مثل هذه الحالات قد لا يتم تشخيصها بسهولة نظراً لحالة التوحد لدى الطفل وعدم ملاحظة الأهل للطفل عند ابتلاع الأجسام الغريبة، وتماثل الطفل للشفاء وخرج من المستشفى.

 

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