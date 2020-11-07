متى يجوز للوالد أن يعطي زكاة ماله لولده؟ الشيخ المصلح يجيب

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قال الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، إنه يجوز للوالد أن يعطي ولده من الزكاة في حالين.

وأضاف المصلح، أنه يمكن للوالد أو الوالدة إعطاء الأبناء سواء ولد أو بنت من زكاة المال في حالتين، الحالة الأولى عدم وجوب النفقة أو عدم القدرة على الإنفاق.

وتابع الشيخ خالد المصلح أن الحالة الثانية تشمل أنه يمكن إعطاء الابن أو الابنة من مال الزكاة فيما لا تجب عليه فيه نفقة كسداد دينه الذي ترتب في ذمته بسبب غير تقصير في إنفاق.