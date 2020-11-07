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للأسبوع الثاني.. انخفاض قيمة صفقات السوق العقارية للقطاعين السكني والتجاري

للأسبوع الثاني.. انخفاض قيمة صفقات السوق العقارية للقطاعين السكني والتجاري
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تواصل – فريق التحرير:

سجل نشاط السوق العقارية المحلية، انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي، وصلت نسبته خلال الأسبوع الماضي إلى 5.3 %، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 34.2 %، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.9 مليار ريال.

وبحسب “الاقتصادية”، فقد شمل الانخفاض كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل ارتفاعا طفيفا بالنسبة إلى القطاعين الزراعي والصناعي، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا وصلت نسبته إلى 4.0 %، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 3.1 %، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.1 مليار ريال “73.4 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية”.

كما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا بنسبة 11.8 %، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 71.1 %، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 573 مليون ريال “19.8 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية”.

بينما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.7 %، مقارنة بارتفاعه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 64.1 %، واستقر مستواه بنهاية الأسبوع الماضي عند 199 مليون ريال “6.9 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية”.

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