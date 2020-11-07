«التعليم» تنشر جداول دروس الحصص من الأسبوع الـ 11 لجميع المراحل

تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة التعليم، عبر حسابها في “تويتر”، جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي والرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الحادي عشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب (هنا الرابط).

كما نشرت الوزارة جداولدروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط والمرحلة الثانوية (المستوى الأول والثالث والخامس) والمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري) من الأسبوع الحادي عشر، عبر قنوات عينعلى تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الحادي عشر، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/rOfJgg4UM9 — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)November 7, 2020

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الحادي عشر، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/gYtTSK2r69 — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)November 7, 2020

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع الحادي عشر، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/TJghC3GklQ — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)November 7, 2020

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) من الأسبوع الحادي عشر، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/CR0XTWvIrH — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)November 7, 2020

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الثالث) من الأسبوع الحادي عشر، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/mgaNe865Xo — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)November 7, 2020