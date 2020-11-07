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طريقة الحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات أثناء الاجتماعات عن بعد (فيديو)

طريقة الحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات أثناء الاجتماعات عن بعد (فيديو)
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 تواصل – فريق التحرير:

نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو أوضح من خلاله طريقة الحفاظ على الخصوصية والبيانات أثناء عقد الاجتماعات عن بعد.

وعلق الحمادي على المقطع بقوله: “إذا كنت في اجتماع أو دورة عبر الإنترنت واحتجت تشارك شاشة جهازك للحضور؛ فانتبه أن تنتهك خصوصيتك وتجعل الجميع يستطيع الاطلاع على بياناتك الخاصة! هذه طريقة تتيح لك عرض ما تريد بشكل احترافي يضمن عدم اطلاع الحضور على ملفاتك وبياناتك الخاصة.

وأضاف عبدالعزيز الحمادي أنه يمكن تطبيق هذه الطريقة على أغلب خدمات الاجتماع عن بعد.

 

 

 

 

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