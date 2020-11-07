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هل يصلح نقل تصريح العمرة لشخص آخر؟ وما هي طريقة الحجز لحاملي تأشيرة زيارة؟ ..«الحج» تجيب

هل يصلح نقل تصريح العمرة لشخص آخر؟ وما هي طريقة الحجز لحاملي تأشيرة زيارة؟ ..«الحج» تجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أشار مركز خدمات المستفيدين لخدمة الحجاج والمعتمرين بوزارة الحج والعمرة إلى عدم إمكانية نقل تصريح العمرة عبر تطبيق اعتمرنا من شخص لآخر، وذلك ردًا على سؤال أحد الأسخاض قال فيه: “عندي تصريح عمرة وأريد انقله لشخص ثاني فهل ممكن؟“.

فيما أشار الحساب سابقًا إلى أنه يمكن أن يتم إصدار تصريح العمرة عبر الخطوات التالية: أولًا: تحديد نوع التصريح المطلوب، ثانيًّا: تحديد الوقت والتاريخ المناسب، ثالثًا: تحديد نقطة التجمع والانطلاق منها للحرم.

من ناحية أخرى، أجاب المركز أحد الوافدين على سؤال تضمن الآتي: “أريد معرفةطريقة التسجيل في العمرة لزائر معه تاشيرة زائر”، حيث قال المركز إنه قد فتح الباب منذ 1 / 11 / 2020/، مُضيفًا: “اذا كنت تحمل تأشيرة زيارة للمملكة، يمكنك التسجيل في معتمر خارجي، قم بفتح حساب مستقل وليس إضافة لحساب اخر”.

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