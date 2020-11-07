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أول تصريح لـ«جو بايدن» بعد إعلان فوزه برئاسة أمريكا

أول تصريح لـ«جو بايدن» بعد إعلان فوزه برئاسة أمريكا
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تواصل – وكالات:

حصل مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية جو بايدن اليوم السبت على أغلبية أصوات المجمع الانتخابي التي تسمح له بحسم السباق نحو البيت الأبيض على حساب غريمه الجمهوري دونالد ترامب.

وحسب ما رصدته وكالة “أسوشيتد برس”، فقد حصد بايدن 284 صوتا مقابل 214 صوتا لترامب، متجاوزا بذلك الحدّ الأدنى المطلوب للفوز برئاسة الولايات المتحدة ( 270 صوتا ) .

وفي أول تصريح له بعد إعلان فوزه بمنصب الرئيس، قال بايدن في تغريدة على تويتر:”أمريكا، لقد تشرفت باختيارك لي لقيادة بلدنا الكبير”، وأضاف:”العمل الذي ينتظرنا سيكون صعبا، لكنني أعدكم: سأكون رئيسا لجميع الأمريكيين، سواء انتخبتم لي أم لا”، قبل أن يختم:”سأكون على قدر الثقة التي منحتموها لي”.

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