الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

“الصحة” تؤكد: المُخالط لمصابي “كورونا” يجب عليه عزل نفسه منزلياً 14 يوماً

“الصحة” تؤكد: المُخالط لمصابي “كورونا” يجب عليه عزل نفسه منزلياً 14 يوماً
0

تواصل- فريق التحرير:

جددت وزارة الصحة، دعوة المُخالطين لمُصابين بفيروس “كورونا” المُستجد إلى عزل أنفسهم منزلياً لمدة 14 يوماً، حتى لو كانت نتيجة الفحص المخبري سلبية، كون حضانة الفيروس تستمر 14 يوماً

 وأوضحت الوزارة  في “أنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع “تويتر” أن فئات المُخالطين لمُصابي “كورونا” تتضمن من يسكن معهم بنفس المنزل، ومن يتواصل معهم بشكل مباشر كالمصافحة أو الملامسة، ومن يتواصل بمسافة أقل من مترين لمدة تزيد على 15 دقيقة

 ونوهت بأن فترة المخالطة تبدأ من يومين قبل ظهور الأعراض على المُصاب وحتى 14 يوماً، وفي حال عدم ظهور أعراض على المُصاب فيتم حسابها من وقت أخذ العينة.

 

مواد ذات صلة

«الصحة»: تسجيل 436 إصابة جديدة بـ«كورونا» و465 حالة تعافي و17 وفاة

«الصحة»: تسجيل 436 إصابة جديدة بـ«كورونا» و465 حالة تعافي و17 وفاة

ديوان المظالم: يجوز التظلم من «عقوبات كورونا» خلال 60 يوماً

ديوان المظالم: يجوز التظلم من «عقوبات كورونا» خلال 60 يوماً

باستخدام خلايا المتعافين المناعية .. تطوير لقاح أقوى 10 مرات لمواجهة «كورونا»

باستخدام خلايا المتعافين المناعية .. تطوير لقاح أقوى 10 مرات لمواجهة «كورونا»

«الصحة» تضبط ٦٦٥ مخالفة للاحترازات الوقائية ضد «كورونا» في المنشآت الصحية الخاصة

«الصحة» تضبط ٦٦٥ مخالفة للاحترازات الوقائية ضد «كورونا» في المنشآت الصحية الخاصة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>