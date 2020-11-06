“الصحة” تؤكد: المُخالط لمصابي “كورونا” يجب عليه عزل نفسه منزلياً 14 يوماً

تواصل- فريق التحرير:

جددت وزارة الصحة، دعوة المُخالطين لمُصابين بفيروس “كورونا” المُستجد إلى عزل أنفسهم منزلياً لمدة 14 يوماً، حتى لو كانت نتيجة الفحص المخبري سلبية، كون حضانة الفيروس تستمر 14 يوماً.

وأوضحت الوزارة في “أنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع “تويتر” أن فئات المُخالطين لمُصابي “كورونا” تتضمن من يسكن معهم بنفس المنزل، ومن يتواصل معهم بشكل مباشر كالمصافحة أو الملامسة، ومن يتواصل بمسافة أقل من مترين لمدة تزيد على 15 دقيقة.

ونوهت بأن فترة المخالطة تبدأ من يومين قبل ظهور الأعراض على المُصاب وحتى 14 يوماً، وفي حال عدم ظهور أعراض على المُصاب فيتم حسابها من وقت أخذ العينة.