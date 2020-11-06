الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

من بينها عدم دفع رسوم إضافية.. «الجمارك» توضح فوائد تقديم البيان الجمركي المسبق

من بينها عدم دفع رسوم إضافية.. «الجمارك» توضح فوائد تقديم البيان الجمركي المسبق
0

تواصل – فريق التحرير :

أكدت الهيئة العامة للجمارك ، أن تقديم البيان الجمركي قبل وصول الشحنة إلى المنفذ الجمركي له فوائد إضافية .

وقالت عبر انفوجرافيك نشرته على حسابها بتويتر اليوم الجمعة ، أن السرعة في تقديم البيان المسبق تطور عملية السيولة النقدية، كما تساعد في تنمية الأعمال التجارية، بالإضافة إلى تفادي رسوم الأرضيات.

وأشارت إلى أن من ضمن الفوائد أيضاً ، تقليل الوقت المستغرق في فسح الشحنة ، وعدم دفع أي رسوم إضافية، وضمان سرعة وصول البضاعة للأسواق، بالإضافة إلى تفادي أي غرامات تأخير على تسليم الحاويات للوكيل الملاحي.

مواد ذات صلة

«الجمارك» توضح ضوابط ورسوم استيراد البضائع والمنتجات للأفراد

«الجمارك» توضح ضوابط ورسوم استيراد البضائع والمنتجات للأفراد

«الجمارك» تعلن توفر وظائف شاغرة لحملة الماجستير والبكالوريوس.. رابط وشروط التقديم

«الجمارك» تعلن توفر وظائف شاغرة لحملة الماجستير والبكالوريوس.. رابط وشروط التقديم

«الجمارك» تعلن عن وظائف إدارية شاغرة لحمَلة البكالوريوس والماجستير

«الجمارك» تعلن عن وظائف إدارية شاغرة لحمَلة البكالوريوس والماجستير

بالفيديو.. إحباط محاولتي تهريب 3 ملايين ريال مخبأة بحقائب سفر في مطار الرياض

بالفيديو.. إحباط محاولتي تهريب 3 ملايين ريال مخبأة بحقائب سفر في مطار الرياض

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>