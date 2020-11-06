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لحملة الدبلوم والبكالوريوس.. وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع الوطنية

لحملة الدبلوم والبكالوريوس.. وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع الوطنية
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت شركة التصنيع الوطنية ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في محافظة الجبيل.

وأوضحت الشركة ، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية :

– أخصائي أول أعمال تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، علوم الكمبيوتر، نظم المعلومات الإدارية) أو ما يعادلها.

– أخصائي أول مركز البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، علوم الكمبيوتر).

– رئيس قسم المبيعات والتفتيش: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق)، أو أي مجال ذي الصلة.

– أخصائي ثانٍ الكهرباء/ الصيانة: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبرموقعها الإلكتروني للتوظيف

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