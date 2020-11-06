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بالفيديو.. تقني يوضح طريقة تحديث وتنزيل بيانات الهاتف بدون استخدام شبكة «الواي فاي»

بالفيديو.. تقني يوضح طريقة تحديث وتنزيل بيانات الهاتف بدون استخدام شبكة «الواي فاي»
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تواصل- فريق التحرير:

كشف الخبير التقني، سعد الضاوي عن ميزة مهمة بهواتف “آيفون 12” تتعلق بتحديث بيانات الهاتف وتنزيل الملفات دون استخدام شبكة “واى- فاي”، وذلك  عن طريق استخدام شبكة” الجيل الخامس”.

وأضاف في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “توتير” الطريقة  من خلال الضغط على خلوي ثم تسجيل رقم الهاتف ثم نمط البيانات ثم السماح بتنزيل البيانات.

وأوضح أنه في حال عدم تحديث الجهاز من الأفضل عمل إعادة تشغيل للجهاز.

 

 

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