بالفيديو.. تقني يوضح طريقة تحديث وتنزيل بيانات الهاتف بدون استخدام شبكة «الواي فاي»

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كشف الخبير التقني، سعد الضاوي عن ميزة مهمة بهواتف “آيفون 12” تتعلق بتحديث بيانات الهاتف وتنزيل الملفات دون استخدام شبكة “واى- فاي”، وذلك عن طريق استخدام شبكة” الجيل الخامس”.
وأضاف في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “توتير” الطريقة من خلال الضغط على خلوي ثم تسجيل رقم الهاتف ثم نمط البيانات ثم السماح بتنزيل البيانات.
وأوضح أنه في حال عدم تحديث الجهاز من الأفضل عمل إعادة تشغيل للجهاز.
من المميزات الرهيبه بالايفون 12 ماراح تحتاج ابداً انك تشبك على واي فاي
مثلاً سابقاً اذا تبي تحدث جهازك لازم شبكة واي فاي
الان عنطريق شبكة الـ5G بالايفون 12 بتقدر تحدث جهازك على شبكة البيانات وتحمل اي ملف يتطلب سابقاً تحميله على واي فاي
هنا شرحpic.twitter.com/A3h7Jj8tnf
— سعد الضاوي📱 (@MrSaa3d)November 6, 2020