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توقعات «الأرصاد» لطقس الغد: رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية على 8 مناطق

توقعات «الأرصاد» لطقس الغد: رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية على 8 مناطق
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تواصل – فريق التحرير :

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ السبت – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، الحدود الشمالية، الجوف ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة تشمل السواحل منها كذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 16-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية الى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد تصل مترين ونصف جنوبا ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج جنوبا ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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