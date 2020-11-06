استشاري يوضح حقيقة علاج خلطة الشاي الأخضر والأسبرين للجلطات

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كشف الدكتور خالد النمر ، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين ، حقيقة المعلومة المتداولة حول علاج خلطة الشاي الأخضر والأسبرين للجلطات .
وأكد النمر عبر تغريدة على حسابه بتويتر ، أن الخلطة المتداولة المكونة من ملعقة شاي أخضر مطحون مع حبة أسبرين ويتم استخدامها لتنظيف الشرايين وتبعد الجلطات “معلومة خاطئة” .
وكان النمر قد أوضح في تغريدة سابقة أنه يُفضّل تناول الأسبرين غير المغلّف عند حدوث جلطة .
س:دكتور خالد ملعقه شاي اخضر مطحون مع حبة اسبرين لتنظيف الشراين وتبعد الجلطات هل هذا الكلام صحيح؟
ج:❌
— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK)November 6, 2020