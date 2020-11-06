بالفيديو.. وصول الفوج الثاني من معتمري الخارج إلى الحرم المكي لأداء المناسك

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة وصول الفوج الثاني من معتمري الخارج إلى الحرم المكي الشريف لأداء المناسك.

وأوضحت “الحج” في مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن الفوج وصل إلى الحرم عقب إنهاء فترة الحجر الصحي التي مدتها 3 أيام، وسط الالتزام بالإجراءات الصحية التي أوصت بها وزارة الصحة.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت انطلاق المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة والتي تسمح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها.

وتسمح المرحلة الثالثة بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها بنسبة 100% (20 ألف معتمر/اليوم، 60 ألف مصلٍّ/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي، ويكون قدوم المعتمرين والزوار من خارج المملكة بشكلٍ تدريجي، ومن الدول التي تقرر وزارة الصحة عدم وجود مخاطر صحية فيها تتعلق بجائحة كورونا.