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متحدث «نزاهة» يكشف تفاصيل اختراق مواطن لنظام «هدف» والاستيلاء على 39 مليون ريال (فيديو)

متحدث «نزاهة» يكشف تفاصيل اختراق مواطن لنظام «هدف» والاستيلاء على 39 مليون ريال (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير :

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد ، أحمد الحسين ، كيف تمكن موظف من اختراق النظام الإلكتروني لصندوق التنمية البشرية “هدف” وصرف مبلغ 39 مليون بطريقة غير نظامية.

وقال الحسين ، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية ، إن الموظف المتهم قام باستغلال ثغرة في النظام الإلكتروني وتمكن من اختراق النظام التقني لـ (هدف) وتأسيس حساب وهمي بصلاحيات مكنته من الرجوع لأوامر صرف قديمة سبق صرفها لمنشآت تجارية.

وأشار إلى أنه قام بإعادة صرف هذه الأوامر مرة أخرى لصالحه بعد تعديل أرقام الحسابات البنكية ووضع أرقام الحسابات البنكية العائدة له .

وأكد أن الأمر الذي مكَّن المتهم من تنفيذ الاختراق هو وجود قصور في برامج الحماية الخاصة بالنظام ، ما أدى إلى ضعف الأمن المعلوماتي والتقني.

وكانت الهيئة الرقابة ومكافحة الفساد قد كشفت، أمس الخميس ، عن استغلال أحد المواطنين لثغرة في النظام الإلكتروني لـ”هدف”، وصرفه أكثر من 39 مليون ريال بطريقة غير نظامية.

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