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«الأمن السيبراني» يطلق تحذير عالي الخطورة لوجود ثغرات في منتجات «أبل»

«الأمن السيبراني» يطلق تحذير عالي الخطورة لوجود ثغرات في منتجات «أبل»
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تواصل – فريق التحرير :

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيرًا عاليًا جدًا لمعالجة عدد من الثغرات في منتجات Apple داعيا لتحديث هذه المنتجات بشكل عاجل.

وأوضح أن أبرز التهديدات، أنه يمكن للمستخدم إرسال فيديو في مكالمات “قروب فيس تايم” دون أن يعرف أنه قام بذلك، والرد على مكالمتين في وقت واحد دون الإشارة إلى أنه قد رد على مكالمة ثانية.

وأكد أن المهاجم يستطيع أيضاً تنفيذ معالجة الجهاز لملفات خبيثة من نوع صوت وصور وخط ومحتوى صفحة ويب.

وأشار إلى أن ذلك يؤدي إلى تنفيذ برمجيات خبيثة، وترقية ورفع الصلاحيات من مستخدم عادي إلى مستخدم بصلاحيات عالية على الجهاز، وتوقف البرامج عن العمل فجأة.

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