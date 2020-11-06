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خادم الحرمين يوجه بتقديم مساعدات عاجلة لضحايا زلزال ⁧‫إزمير‬⁩ في ⁧‫تركيا

خادم الحرمين يوجه بتقديم مساعدات عاجلة لضحايا زلزال ⁧‫إزمير‬⁩ في ⁧‫تركيا
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تواصل – واس :

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإرسال المساعدات الطبية والإنسانية والإيوائية العاجلة للمتضررين من الأشقاء في تركيا جراء الزلزال الذي ضرب بحر إيجه مؤخرا مخلفًا أضرارا مادية بالغة بولاية أزمير التركية.

ويأتي ذلك انطلاقًا من حرصه -أيّده الله- على الوقوف إلى جانب الشعب التركي الشقيق والتخفيف من آثار الزلزال الذي تسبب في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وامتدادا للدور الإنساني للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع المتضررين، في مختلف الأزمات والمحن.

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