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من أتى المسجد وقد انتهى الناس من صلاة الاستسقاء فماذا يفعل؟.. الشيخ “المطلق” يوضح (فيديو)

من أتى المسجد وقد انتهى الناس من صلاة الاستسقاء فماذا يفعل؟.. الشيخ “المطلق” يوضح (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، حكم مَن وصل إلى المسجد بعد انتهاء المصلين من صلاة الاستسقاء.

وقال المطلق، في لقاء مع برنامج “فتاوى” المذاع على قناة “السعودية”، إن على المرء في هذه الحالة صلاة ركعتين.

وأضاف أنه يمكن للمسلم أن يؤدي صلاة الاستسقاء في بيته أو في مزرعته أو في المرعى، مؤكداً أن صلاته حينها ستكون صحيحة، كما يجوز قول دعاء الاستسقاء في هذه الأماكن .

 

 

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