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بالصور.. تعرّف كيف يتم تجهيز منبر «خطيب الجمعة» بالمسجد الحرام

بالصور.. تعرّف كيف يتم تجهيز منبر «خطيب الجمعة» بالمسجد الحرام
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تواصل- فريق التحرير:

أوضحت وكالة الشؤون الفنية والخدمة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن منظومة عمل متكاملة تقوم بتجهيز منبر “خطيب الجمعة” في المسجد الحرام، وذلك عن طريق تجهيز المكبرية، وتعقيم مواقعها بعد كل صلاة، وفق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وتجهيز أنظمة الصوت المنتشرة في جميع أنحاء البيت العتيق.

 وأكد وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، محمد الجابري، أن الوكالة تعمل على مدار الساعة، وتتضاعف الجهود في يوم الجمعة، من تجهيز للمكبرية وتطهيرها وتعقيمها وتعطيرها بكوادر فنية متخصصة- وفقاً لـ” العربية.نت”-.

 وأشار إلى أهمية نقل منبر الخطيب لموقعه بالمكبرية، وتعقيمه وتجهيزه للإمام مع تركيب ميكروفونات الصوت، وإجراء الاختبارات اللازمة لها، كما يتم فرش المكبرية، بسجاد جديد وتنظيفه وتعقيمه وتعطيره ووضع عبوات ماء زمزم المبارك.

 وذكر الجابري أن عدد السماعات في المسجد الحرام (770) سماعة، والمايكات (9) للإمام و(6) للمؤذن و(5) أساسي و(10) احتياطي، حيث يتم تجهيزهم وذلك بتواجد جهاز إشرافي للتأكد من تطبيق جميع المهام والالتزام بالتعليمات والإجراءات الصحية والوقائية.

 ولفت إلى أن هذه الجهود تأتي إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن السديس بتقديم جميع الخدمات وفق الإجراءات الاحترازية المتّبعة والتي أقرتها الجهات العليا بخصوصه.

 

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