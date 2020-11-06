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استشاري يوضح أسباب انخفاض السكر بالدم لغير المصابين بداء «السكري» (فيديو)

استشاري يوضح أسباب انخفاض السكر بالدم لغير المصابين بداء «السكري» (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور ناصر الجهني أسباب انخفاض نسبة السكر بالدم لغير المصابين بداء السكري.

وأضاف في مقطع نشره على حسابه بموقع “تويتر” أن انخفاض السكري لدى غير المصابين يعنى أن تصل نسبة السكر لأقل من 55 ملجم، مع وجود أعراض مثل الخفقان أو التعرق أو الجوع الشديد أو فقدان الوعي.

وأكد أن هناك عدة أسباب لهذا العرض منها الصيام لفترات طويلة أو الحمل حيث يمكن أن ينخفض إلى 30 ملجم.

وأشار إلى أن من بين الأسباب هو إفراز البنكرياس مادة الإنسولين عقب الأكل بنسب كبيرة أو وجود أمراض في الكلي أو الكبد أو وجود خمول بالغدة الدرقية أو بعد إجراء بعض العمليات كجراحة السمنة وتغيير مسار المعدة أو وجود أورام بجهاز البنكرياس.

 

 

 

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