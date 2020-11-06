«الفوزان» يحذر الفتيات من استدراجهن للتمرد والهروب من بلدهن تحت دعاوى “النسوية”

تواصل – فريق التحرير :

حذرأمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وأستاذ علم الاجتماع، الأستاذ الدكتور عبدالله الفوزان ، الفتيات من استدراجهن تحت ما يسمى دعاوى النسوية والظلم .

وقال الفوزان في تغريدة على حسابه بتويتر : ” يابناتنا العزيزات سيدخل عليكن في الخاص من يغريكن بالتمرد والهروب من بلدكن تحت دعاوى النسوية والظلم الذي تتعرض له المرأة السعودية فاحذرن من استدراجهم لكن ” .

وأضاف الفوزان : ” بعد ذلك يرمونكن على قارعة الطريق في بلدان الهجرة أو يستغلونكم لأهدافهم الخبيثة وحينها لا ينفع الندم … فالحذر الحذر بارك الله فيكم.”