«الفوزان» يحذر الفتيات من استدراجهن للتمرد والهروب من بلدهن تحت دعاوى “النسوية”

تواصل – فريق التحرير :
حذرأمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وأستاذ علم الاجتماع، الأستاذ الدكتور عبدالله الفوزان ، الفتيات من استدراجهن تحت ما يسمى دعاوى النسوية والظلم .
وقال الفوزان في تغريدة على حسابه بتويتر : ” يابناتنا العزيزات سيدخل عليكن في الخاص من يغريكن بالتمرد والهروب من بلدكن تحت دعاوى النسوية والظلم الذي تتعرض له المرأة السعودية فاحذرن من استدراجهم لكن ” .
وأضاف الفوزان : ” بعد ذلك يرمونكن على قارعة الطريق في بلدان الهجرة أو يستغلونكم لأهدافهم الخبيثة وحينها لا ينفع الندم … فالحذر الحذر بارك الله فيكم.”
يابناتنا العزيزات سيدخل عليكن في الخاص من يغريكن بالتمرد والهروب من بلدكن تحت دعاوى النسوية والظلم الذي تتعرض له المرأة السعودية فاحذرن من استدراجهم لكم ثم يرمونكم على قارعة الطريق في بلدان الهجرة أو يستغلونكم لأهدافهم الخبيثة وحينها لا ينفع الندم … فالحذر الحذر بارك الله فيكم.
— أ.د عبدالله الفوزان (@amfozan)November 6, 2020