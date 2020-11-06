هل الوفاة يوم «الجمعة» من علامات حسن الخاتمة؟.. الشيخ «المصلح» يوضح (فيديو)

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كشف الشيخ الدكتور خالد المصلح ، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة القصيم ، مدى صحة الأقاويل المتعلقة بأن الوفاة يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة.

وقال الشيخ المصلح ، أن حسن الخاتمة تتعلق بالعمل وليس للزمان ولا المكان في ذلك أثر ، إلا أن يكون قصد إلى خير في مكان .

وأضاف: “أما الزمان في ذاته ليس فيه دلالة عن حسن الخاتمة وما جاء من أن الموت ليلة الجمعة يقي صاحبه من عذاب القبر ويأمن من فتنة القبر ليس بصحيح “.

وأكد الشيخ المصلح أنه لم يثبت أن الموت يوم الجمعة يدل عن حسن الخاتمة ، لافتا أن هذا الشيء لا يختاره الإنسان .