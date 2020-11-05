ديوان المظالم: يجوز التظلم من «عقوبات كورونا» خلال 60 يوماً

تواصل – فريق التحرير:

أوضح ديوان المظالم أنه يجوز التظلم من قرارات العقوبة الصادرة من الجهات المختصة بشأن مخالفات كورونا خلال 60 يوما.

جاء ذلك خلال ورشة علمية عن بعد لقضاة المحاكم الإدارية حول الطعن على قرارات مخالفات الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

وأشار ديوان المظالم إلى أن الورشة تناولت العقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا الصادرة من الجهات المختصة، وقرارات اللجان التي تضمنت جواز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا.