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بالفيديو .. «البسامي» يكشف موعد تطبيق مخالفة عدم الالتزام بالمسار بجميع مناطق المملكة

بالفيديو .. «البسامي» يكشف موعد تطبيق مخالفة عدم الالتزام بالمسار بجميع مناطق المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحمدير عام المرور اللواء محمد البسامي أن تطبيق مخالفة عدم الإلتزام بالمسار سيتم تطبيقها وفق آلية تدريجية بجميع مناطق المملكة بعد التطبيق التجريبي بمدن (الرياض – جدة – الدمام)، وذلك وصولًا للتطبيق الشامل في منتصف 2021م.

وأكمل مدير عام المرور في تصريح له عبر فضائية الإخبارية، مساء الخميس، أن تطبيقرصد مخالفة عدم الالتزام بالمسار في المدن الثلاث الأسبوع المقبل تأتي في إطار الاستراتيجية الدائمة لوزارة الداخلية لرفع مستوى السلامة على الطرق.

فيما يهدف الرصد الألي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للوقوف على مخالفات عدم الالتزام بالمسار المحدد على الطرق إلى تقليس زمن الرحلات المرورية وخفض أعداد الحوادث.

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