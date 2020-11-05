بحضور «النائب العام».. افتتاح المقر الجديد لدائرة النيابة العامة بالطائف

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افتتح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمس (الخميس) المقر الجديد لدائرة النيابة العامة بمحافظة الطائف، بحضور وكيل النيابة العامة، ورئيس فرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة، ورئيس دائرة النيابة العامة بمحافظة الطائف.

واطلع المعجب والوفد المصاحب له على مرافق المبنى، واستمع لشرحٍ مفصل عن الخدمات التي تم توفيرها للمواطنين والمقيمين بما يسهم في رفع جودة الإجراءات العدلية وسهولتها وسرعة إنجازها.

وقال الشيخ سعود المعجب في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح «إن هذا المشروع هو استمرار لخطة النيابة العامة في التحول من المباني المستأجرة إلى المباني الحكومية، بما يحقق نقلة نوعية وفاعلة على مستوى تطوير أساليب وبيئة العمل وصولاً للتميز في العمل النيابي، وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، ويأتي هذا امتداداً لما تجده النيابة العامة من رعاية كريمة ودعم سخي وتوجيه مبارك من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد».