طالب يدعو لمعلمه: الله يدخلك الجنة على تعليمك لنا أمور الدين (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق دعوة أحد الطلاب لمعلمه، بأن يدخله الله الجنة، على مجهوده وتفانيه في تعليهم أمور دينهم، قائلا لمعلمه قول “آمين”، وردد المعلم وراء الطالب “آمين”.
وقال الطالب أحمد “إن شاء الله تمشي في الجنة ونحن ورائك يا أستاذ وتقول هؤلاء أولادي الذين علمتهم الدين”.
وتفاعل المعلم مع دعوة الطالب أحمد قائلا “إنه لا يستطيع أن يتمالك نفسه والدموع تغالبه على هذه المشاعر من طلابه، كما ختم الدعاء بقوله صلى الله عليه وسلم”.
شاهد بالفيديو:
طالب لمعلم عبر#التعليم_عن_بُعد: "الله يدخلك الجنة يا أستاذ على تعليمك لنا".#وزارة_التعليم#منصة_مدرستيpic.twitter.com/HrPGimZTg9
— صحيفة الميدان التعليمي (@almaydanedu)November 5, 2020