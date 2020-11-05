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«نزاهة» تباشر قضية فساد جديدة تخص «هدف» وتكشف كيف تم سرقة 39 مليون ريال

«نزاهة» تباشر قضية فساد جديدة تخص «هدف» وتكشف كيف تم سرقة 39 مليون ريال
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تواصل – واس:

صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أن الهيئة تلقت بلاغاً من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” يتضمَّن صرف مبالغ مالية بطريقة غير نظامية من أحد برامج دعم المنشآت التجارية في الصندوق من خلال إعادة استخدام أوامر صرف جرى صرفها خلال فترة سابقة وتحويل مبالغها لحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية مملوكة لأحد المواطنين.

وعلى الفور باشرت الهيئة إجراءات الضبط والاستدلال من خلال التحريات الميدانية والرجوع للحسابات البنكية لتلك الكيانات وبعد دراستها ثبت عدم استحقاقها الدعم الممنوح، وأنَّ إجمالي المبالغ المتحصل عليها بلغ (39.806.991) تسعة وثلاثين مليوناً وثماني مئة وستة آلاف وتسع مئة وواحدا وتسعين ريالاً، وتبين بعد التحقيقات استغلال أحد المواطنين ثغرة في النظام الإلكتروني المستخدم واختراق الموقع الرسمي لـ (هدف) وتفعيل مستخدم جديد بصلاحيات مكنته من الرجوع لأوامر صرف قديمة سبق صرفها وقام بإعادة صرفها بعد تعديل أرقام الحسابات البنكية ووضع أرقام الحسابات البنكية العائدة للمنشآت التجارية المملوكة له ، حيث بلغ إجمالي ما حُوِّلَ (39.806.991) تسعة وثلاثين مليوناً وثماني مئة وستة آلاف وتسع مئة وواحدا وتسعين ريالاً خلال المدَّة (2018م-2020م)، كما ظهر من خلال التحقيقات وجود ثغرة في النظام المستخدم من قبل إحدى الجهات الحكومية اعترف بها المتهم، ويمكن من خلالها صرف مبالغ مالية. (وإجراءات التحقيق تتطلب عدم الكشف عن تلك الجهة).

وأكدت الهيئة ، أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام به بحق المتجاوزين دون تهاون ، مقدرة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسدّ منافذ الفساد، مشيدة بكل من يتعاون معها من تلك الجهات، ووسائل الإعلام فيما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.

وقدمت مكافحة الفساد شكرها للمواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في ضوء رؤية المملكة 2030، كما ترفع الهيئة شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على ما تلقاه الهيئة من دعم لا محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بأشكاله ومستوياته كافة.

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