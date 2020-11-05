الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

ميزة جديدة من «واتس آب» لمسح الرسائل تلقائيًا بعد 7 أيام..تعرف على التفاصيل

ميزة جديدة من «واتس آب» لمسح الرسائل تلقائيًا بعد 7 أيام..تعرف على التفاصيل
0

تواصل – وكالات:

أعلن تطبيق التراسل الفوري ”واتس آب“ المملوك لشركة ”فيسبوك“، اليوم الخميس، عن توفر ميزة جديدة لإخفاء الرسائل بعد 7 أيام، لأجهزة ”أندرويد وآي“ أو ”إس وكاي“ أو ”إس“.

وذكرت تقارير أن توقيت طرح الميزة الجديدة يأتي في محاولة للتنافس مع تطبيق ”سناب شات“، الذي يكمن سحره في رسائله سريعة الاختفاء.

وقال ”واتس آب“، الذي يستخدمه أكثر من ملياري شخص حول العالم، في بيان، إنه سيسمح الآن للمستخدمين بالاختيار بين الاحتفاظ بالرسائل أو محوها بأنفسهم بعد 7 أيام.

وأوضح أن الهدف هو ”جعل المحادثات على واتس آب تبدو وكأنها محادثات تُجرى وجهًا لوجه، ما يجعل بقاءها بشكل أبدي أمرًا غير ضروري، لهذا السبب نحن متحمسون لفكرة تقديم خيار اختفاء الرسائل تلقائيًا“.

وأضاف البيان أن واتس آب اختار منح مستخدميه نافذة لمدة 7 أيام؛ لأن ”قائمة التسوق أو عناوين المتاجر التي تلقيتها قبل بضعة أيام ستكون موجودة إذا احتجت إليها وستختفي عند الانتهاء“.

ومن المقرر أن تعمل ميزة ”الرسائل المختفية“ في الدردشات الشخصية، كما يمكن للمستخدمين تبديل الميزة حسب ما يناسبهم، لكن سيحتفظ مسؤولو المجموعات بالتحكم في الدردشات الجماعية، كما لن تؤثر هذه الميزة على الرسائل المرسلة والمستلمة مسبقًا.

مواد ذات صلة

تحذير مهم من «الأمن السيراني» بشأن وجود ثغرات بتطبيق «واتساب»

تحذير مهم من «الأمن السيراني» بشأن وجود ثغرات بتطبيق «واتساب»

ميزة جديدة في «واتساب» تتيح حذف الرسائل بعد وقت معين

ميزة جديدة في «واتساب» تتيح حذف الرسائل بعد وقت معين

تقني يوضح أفضل طريقة لمشاركة آية من المصحف الإلكتروني على تطبيقات التواصل (فيديو)

تقني يوضح أفضل طريقة لمشاركة آية من المصحف الإلكتروني على تطبيقات التواصل (فيديو)

وداعاً للإزعاج.. «واتساب» يقدم ميزة جديدة طال انتظارها

وداعاً للإزعاج.. «واتساب» يقدم ميزة جديدة طال انتظارها

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>