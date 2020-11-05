ميزة جديدة من «واتس آب» لمسح الرسائل تلقائيًا بعد 7 أيام..تعرف على التفاصيل

تواصل – وكالات:

أعلن تطبيق التراسل الفوري ”واتس آب“ المملوك لشركة ”فيسبوك“، اليوم الخميس، عن توفر ميزة جديدة لإخفاء الرسائل بعد 7 أيام، لأجهزة ”أندرويد وآي“ أو ”إس وكاي“ أو ”إس“.

وذكرت تقارير أن توقيت طرح الميزة الجديدة يأتي في محاولة للتنافس مع تطبيق ”سناب شات“، الذي يكمن سحره في رسائله سريعة الاختفاء.

وقال ”واتس آب“، الذي يستخدمه أكثر من ملياري شخص حول العالم، في بيان، إنه سيسمح الآن للمستخدمين بالاختيار بين الاحتفاظ بالرسائل أو محوها بأنفسهم بعد 7 أيام.

وأوضح أن الهدف هو ”جعل المحادثات على واتس آب تبدو وكأنها محادثات تُجرى وجهًا لوجه، ما يجعل بقاءها بشكل أبدي أمرًا غير ضروري، لهذا السبب نحن متحمسون لفكرة تقديم خيار اختفاء الرسائل تلقائيًا“.

وأضاف البيان أن واتس آب اختار منح مستخدميه نافذة لمدة 7 أيام؛ لأن ”قائمة التسوق أو عناوين المتاجر التي تلقيتها قبل بضعة أيام ستكون موجودة إذا احتجت إليها وستختفي عند الانتهاء“.

ومن المقرر أن تعمل ميزة ”الرسائل المختفية“ في الدردشات الشخصية، كما يمكن للمستخدمين تبديل الميزة حسب ما يناسبهم، لكن سيحتفظ مسؤولو المجموعات بالتحكم في الدردشات الجماعية، كما لن تؤثر هذه الميزة على الرسائل المرسلة والمستلمة مسبقًا.