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«المرور»: ضبط 2861 مركبة بسبب الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

«المرور»: ضبط 2861 مركبة بسبب الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنها بدأت بالحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها على “تويتر”: إن “إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت 2861 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة”.

وجاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، مهيبة بالجميع التعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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