«الصحة» تضبط ٦٦٥ مخالفة للاحترازات الوقائية ضد «كورونا» في المنشآت الصحية الخاصة

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واصلت وزارة الصحة الحملة الرقابية على المنشآت الصحية الخاصة للتأكد من التقيد بالإجراءات الاحترازية“لبس الكمامة، الالتزام بالتباعد الجسدي”.

وفي تغريدة للوزارة، اليوم الخميس، بحسابها الرسمي على موقع تويتر، ذكرت أنه تم ضبط(٦٦٥) مخالفًا خلال الأسبوعين الماضية، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قد أكد اليوم الخميس، في تغريدة له على ضرورة الحذر من الفترة الحالية والإلتزام بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها، حيث قال: “المرحلة الحالية مهمة جداً؛ لكي لا تتكون موجة ثانية للفيروس بعون الله، وذلك بالتقيد والالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية. التزامنا جميعًا يعني سلامتنا جميعًا، واستهتار البعض يعني الضرر للكل”.