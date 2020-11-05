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السديس يدشن تطبيق «موارد» لخدمة موظفي الحرمين

السديس يدشن تطبيق «موارد» لخدمة موظفي الحرمين
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تواصل – فريق التحرير:

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس تطبيق إلكتروني (موارد) يقدم خدمات لموظفي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي .

حيث يقدم التطبيق العديد من الخدمات التي تسهل على الموظفين الحصول عليها من خلال التطبيق الالكتروني وهي الخدمات الذاتية , وخدمات التدريب والتطوير وخدمات الإيفاد والابتعاث وخدمات اللوائح , والاستفسارات وخدمة المبادرات، والاقتراحات التطويرية وإعلانات الموارد البشرية التي تخدم منسوبي الرئاسة .
ويندرج تحت كل خدمة من الخدمات الأساسية مجموعة من الخدمات الأخرى التي تستهدف تطوير الموظفين وتيسير أعمالهم ورفع أدائهم ، كما تحقق المزيد من الشفافية والسرعة في خدمة منسوبي الرئاسة وفق التوجهات الحديثة في أعمال الموارد البشرية الرقمية وفق خطة الرئاسة (2020/2024)

وأشاد الشيخ السديس بجهود الإدارة العامة للموارد البشرية وحرصها الدائم على تطوير آليات إدارة العمل ، وذلك من شأنه أن ينعكس إيجاباً على أداء وسير العمل والتسهيل على الموظف أداء مهامه وجودة العمل .
فيما أكد سعادة مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، ومساعد مدير عام مكتب معالي الرئيس العام الاستاذ عمر بن عبدالعزيز الحميدي، أن الرئاسة تسعى إلى تطوير منظومة الاعمال الإدارية، لخلق بيئة جذابة لمنسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة.

وقال الحميدي إن هذه الإجراءات التطويرية تأتي وفق توجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-، لأن تميز إدارة الموارد البشرية وتطويرها أصبح ضرورة للحصول على نتائج مثمرة ومتميزة في الأعمال التي تقدمها الرئاسة لخدمة الحرمين الشريفين.

 

 

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