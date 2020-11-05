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«الموارد البشرية» تكشف شروط أهلية العامل الوافد للاستفادة من «التنقل الوظيفي»

«الموارد البشرية» تكشف شروط أهلية العامل الوافد للاستفادة من «التنقل الوظيفي»
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية شروط أهلية العامل الوافد للاستفادة من خدمة التنقل الوظيفي الواردة في مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» التي أطلقتها الوزارة أمس (الأربعاء).

وأكدت «الموارد البشرية» أنه يجب أن يكون العامل من ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل وأن يكمل السنة الأولى لدى صاحب العمل الحالي من أول دخول له للمملكة، وأن يكون لديه عقد عمل موثق.

وأضافت الوزارة أنه يجب وجود عرض وظيفية يقدم عبر «منصة قوى» من قبل صاحب العمل الجديد، وتقديم إشعار لصاحب العمل الحالي بطلب نقل الخدمة مع مراعاة مدة الإشعار.

كما بينت الوزارة شروط أهلية صاحب العمل الجديد لطلب نقل خدمات العامل الوافد، وهي: أن تكون المنشأة مؤهلة للحصول على تأشيرات حسب الأنظمة والالتزام بضوابط برنامج حماية الأجور وضوابط برنامج توثيق ورقمنة العقود والتقييم الذاتي.

كما بينت «الموارد البشرية» الحالات التي يسمح فيها للعامل الوافد بالانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراطات وهي: عدم وجود عقد عمل موثق مع مراعاة مهلة توثيق العقد وهي 3 أشهر من دخول العامل، او عدم دفع أجر العامل لـ3 أشهر متتالية، أو في حالة تغيب صاحب العمل إما بسفر أو سجحنه أو وفاته أو لأي سبب آخر، أو اذا انتهت رخصة العامل الوافد أو إقامته.

كما تضمنت الحالات قيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل بشرط ألا يكون مشاركًا في التستر، أو عند ثبوت حالة اتجار بالأشخاص أو في حال خلاف عمالي بين العامل وصاحب العمل الحالي ولم يلتزم صاحب العمل أو من يمثله بالحضور لجلستين من جلسات التقاضي في درجة قضائية واحدة بالرغم من تبليغه بمواعيد الجلسات أو عدم حضور لجلستين في التسوية الودية، أو في حال موافقة صاحب العمل الحالي على انتقال العامل.

كما أكدت «الموارد البشرية» أن الخدمة لا يوجد عليها أي رسوم إضافية بخلاف ما هو معمول به في الوقت الحالي، وأنها لن تؤثر على التأشيرات الصادرة وستكون وفق الآلية المعمول بها حالياً.

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