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أطعمة غنية بفيتامين «C» و«A» لتفادي مضاعفات «الربو»

أطعمة غنية بفيتامين «C» و«A» لتفادي مضاعفات «الربو»
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تواصل- فريق التحرير:

قالت مؤسسة الرئة الألمانية إن نقص بعض الفيتامينات يؤدي إلى مضاعفات لدى مرضى الربو، خاصة الذين يعانون من نقص فيتامينC وفيتامينA وحمض الفوليك.

وتتمثل المصادر الغذائية لفيتامينC في البرتقال، والفلفل، والبروكلي، وكرنب بروكسيل، بينما تتمثل المصادر الغذائية لفيتامينA في الكبدة، والجزر، والكرنب الأخضر.

أما المصادر الغذائية لحمض الفوليك، فتتمثل في البقوليات، والمكسرات، والخضروات الورقية، مثل السبانخ.

وعلى المرضى بالربو أيضا تجنب الأطعمة المحتوية على نكهة أو ألوان اصطناعية أو مواد حافظة، لأنها تسبب حساسية مفرطة لديهم ولدى المصابين بالحساسية، ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل انقطاع التنفس.

 

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