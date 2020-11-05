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«البيئة» تتيح استعارة العمالة من منشآت القطاع الزراعي عبر «أجير».. وتوضح الشروط

«البيئة» تتيح استعارة العمالة من منشآت القطاع الزراعي عبر «أجير».. وتوضح الشروط
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنه بإمكان منشآت القطاع الزراعي التي لا يتجاوز عدد العمالة فيها عادة عن 6 عمال استعارة عمالة من منشآت أخرى عن طريق إصدار تصريح خدمات العمالة عن طريق منصة أجير.

وأضافت أن الخدمة تمكن المزارعين والرعاة والصيادين بالاستفادة من خدمات عمالة منشآت 5-1، ما يسهم في دعم أصحاب المنشآت الصغيرة، وتوفير حلول مناسبة تغطي وتخدم احتياجاتهم تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ولفتت إلى أن مدة الإعارة لا يجب أن تتجاوز 6 أشهر في السنة الواحدة، بشرط ألا تتجاوز 4 أشهر للفترة الواحدة، على أن يكون الحد الأقصى للإعارة هو 12 عاملاً.

وأكدت الوزارة أن الخدمة تسعى إلى تنظيم الإعارة الموسمية لهذه الفئة من المنشآت، وخفض التكاليف على أصحاب المزارع، وتبادل الخبرات وتغطية الاحتياج الموسمي، والمساهمة في زيادة إنتاجية المزارع.

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