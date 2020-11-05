«صندوق الاستثمارات» يستحوذ على حصة في أكبر شركة بقطاع التجزئة بالهند

تواصل – واس :

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم، عن توقيع اتفاقية استثمار مايقرب 1.3 مليار دولار في شركة ريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة “Reliance Retail Ventures Limited”، الشركة الرائدة في قطاع التجزئة المتنامي بالهند، وذلك للاستحواذ على حصة تبلغ 2.04% في الشركة.

ويأتي الاستثمار في الشركة بعد استحواذ الصندوق في وقت سابق على حصة 2.32 % في منصة “جيو بلاتفورمز”، شركة الخدمات الرقمية التابعة لشركة ريلاينس للصناعات Reliance Industries” “.

وقد صرح معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، بقوله: “نحن سعداء بتعزيز شراكتنا مع ريلاينس للصناعات، الشركة الرائدة في القطاعات الأكثر حيوية في الهند، وهذه الصفقة تؤكد التزام الصندوق بالاستثمار والشراكة على المدى الطويل مع الشركات المبتكرة التي تقود قطاعاتها وتحدث تحولاً فيها.”

وكإحدى الشركات التابعة لشركة ريلاينس للصناعات، تعد شركة ريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة أكبر شركات التجزئة في الهند وأسرعها نمواً، حيث تحظى بما يصل إلى 640 مليون زيارة عبر 12,000 متجر منتشرة في مختلف أنحاء الهند.

وتقوم الشركة بإحداث تغيير جذري في قطاع التجزئة الواعد في الهند من خلال إستراتيجيتها الجديدة بتمكين الملايين أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة من استخدام المنصات الإلكترونية.

ويستمر صندوق الاستثمارات العامة في جهوده كمحرك فاعل للتنوع الاقتصادي في المملكة، وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يقوم بتركيز محفظته الاستثمارية الدولية في استثمارات تسهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق عوائد مالية جذابة طويلة الأجل، تعود بالنفع على اقتصاد المملكة.