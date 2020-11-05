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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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بشرى سارة من «هدف» للمواطنات المستفيدات من برنامج «وصول»

بشرى سارة من «هدف» للمواطنات المستفيدات من برنامج «وصول»
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تواصل- واس:

زاد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، مدة دعم استفادة الموظفات السعوديات من برنامج نقل المرأة العاملة (وصول)، إلى 24 شهراً بدلاً من 12 شهراً، وذلك وفقاً لتحسينات الجديدة التي أجريت على البرنامج، بهدف استفادة أكبر عدد من المتقدمات، وتيسير وتسهيل إجراءات التسجيل، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة السعودية الموظفة في القطاع الخاص، حيث شملت التحسينات الجديدة على البرنامج، رفع سقف الدعم المالي للمستفيدات إلى 1100 ريال بدلاً من 800 ريال شهرياً.

ووفقاً للآلية الجديدة للبرنامج فإنه بمقدور المسجلات الاستفادة من الدعم عبر خصم 80% من تكلفة كل رحلة بعد رفع الحد الأعلى إلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري أقل من 6000 ريال، وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للمستفيدات اللواتي تتراوح أجورهن الشهرية بين 6001 إلى 8000 ريال.

وحرصًا على سلامة المستفيدات من برنامج “وصول” وضمان الجودة والأمان في النقل، يتم تقديم الخدمة عبر الشركات المرخصة من وزارة النقل ويمكن للمواطنات الراغبات في المشاركة كقائدات مركبة الانضمام للشركات المرخصة والمعتمدة في البرنامج.

ويغطي برنامج “وصول” 13 منطقة هي الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والقصيم، وحائل، وجازان، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة.

يذكر أن برنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول” يهدف إلى إيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص التسجيل في برنامج ” وصول” من خلال الرابط http://wusool.sa .

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